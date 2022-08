Seis minutos e expulsão: Maximiano com estreia para esquecer na Serie A

Luís Maximiano viveu este domingo uma estreia totalmente para esquecer ao serviço da Lazio. Diante do Bolonha , no arranque da Serie A, o guardião ex-Granada foi expulso logo ao sexto minuto, por agarrar a bola fora da área. No final, apesar de ter jogado praticamente todo o jogo com menos um, a turma laziale venceria por 2-1.