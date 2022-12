A arrojada promessa de Berlusconi: «Se ganharmos a um grande trago um autocarro cheio de p...»

Silvio Berlusconi sempre foi conhecido pela sua forma peculiar de ser, sem papas na língua, e esta terça-feira voltou a mostrar isso mesmo, quando em pleno jantar de Natal do Monza, o clube que preside, decidiu fazer uma promessa bastante arrojada aos jogadores.



"Encontrámos um novo treinador, que estava na equipa de formação. É bom, intelignete, simpático e é capaz de estimular os rapazes. Decidi acrescentar um pouco de motivação extra, por isso disse aos rapazes que se ganharmos a Milan, Juventus, etc, se batermos um desses adversários, vou levar para o balneário um autocarro cheio de p...", atirou o líder do clube italiano, levando às gargalhadas todos os presentes.



E a verdade é que a promessa de Berlusconi surge num momento da época em que o Monza até nem está propriamente mal, já que ocupa a 14.ª posição, com 16 pontos, 9 acima da zona de descida.