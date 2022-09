Berlusconi diz que Putin foi "empurrado" para a guerra na Ucrânia

O ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, afirmou esta quinta-feira que Vladimir Putin foi "empurrado" para instalar um novo governo em Kiev. As declarações, que surgem dias antes das eleições em Itália, estão já a preocupar a comunidade internacional.O atual primeiro-ministro, Mario Draghi, sempre se mostrou um firme defensor das sanções ocidentais à Rússia e no apoio à Ucrânia, mas este domingo a posição do país pode mudar. As sondagens apontam para que as eleições sejam ganhas por uma coligação de direita liderada por Giorgia Meloni. O rosto do partido de extrema-direita Irmão de Itália, já disse que face ao conflito armado na Ucrânia vai manter as mesmas decisões de Draghi, mas os seus aliados Berlusconi e Matteo Salvini têm posições diferentes.

Além disso, as relações de amizade entre Berlusconi e Putin não são novidade. Há muito que se sabe que os dois líderes são amigos e, depois das ameaças do presidente russo na possível utilização de armas nucleares, o ex-líder de Itália já tinha defendido o amigo afirmando que este estava a ser "pressionado pelo seu povo, pelo partido e pelos ministros a inventar esta operação especial".

Berlusconi, em declarações à televisão RAI, garantiu ainda que o plano original da Rússia era "conquistar Kiev numa semana, substituir o presidente Zelensky por um governo de pessoas decentes e sair na semana seguinte" e diz não perceber "porque é que as tropas russas se espalharam pela Ucrânia quando deveriam ter ficado apenas em Kiev".

Sobre a invasão, o ex-primeiro-ministro de Itália garante que esta surgiu na sequência de um apelo dos separatistas, "que foram diretamente ao Kremlin" e pediram a Putin: "Por favor, defendam-nos, porque se não nos defenderem não sabemos onde é que isto vai parar".