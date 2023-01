Berlusconi prometeu "autocarro cheio de p..." e agora...: «Já recebi umas 100 chamadas!»

Em dezembro, por altura do jantar de Natal do plantel do Monza, Silvio Berlusconi puxou da sua faceta bem humorada e algo atrevida para lançar uma arrojada promessa aos jogadores. Se ganhassem a um grande, como Milan ou Juventus, o presidente do Monza iria "levar para o balneário um autocarro cheio de p..." Este domingo o plantel cumpriu a sua parte, ao derrotar a Juventus por 2-0 , e, segundo revelou Berlusconi... já houve que decidisse cobrar a promessa. "Já recebi umas 100 chamadas a pedir-me para cumprir a minha palavra", disse, ao 'La Repubblica'.De resto, o próprio gestor de redes sociais do Monza também entrou na brincadeira, partilhando no Twitter uma foto do autocarro na garagem do Estádio da Juventus.