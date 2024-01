Dany Mota marca e assiste no triunfo do Monza em Frosinone

O português Dany Mota somou este sábado um golo e uma assistência no triunfo do Monza por 3-2 no reduto do Frosinone, em encontro da 19.ª jornada da Liga italiana.

O internacional sub-21 luso inaugurou o marcador, aos 18 minutos, na sequência de canto, e isolou o argentino Valentin Carboni para o segundo tento dos forasteiros, aos 45.

O Monza ainda chegou ao 0-3, num autogolo do argentino Matías Soulé, aos 55 minutos, mas os anfitriões reentraram na discussão do resultado, com tentos do marroquino Abdou Harroui, aos 56, e de Soulé, de grande penalidade, aos 75.

Dany Mota acabou por ser substituído por Lorenzo Colombo, aos 77 minutos, altura em que entrou o seu compatriota Pedro Pereira.

Na classificação, o Monza ascendeu, provisoriamente, ao 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Frosinone é 14.º, com 19.