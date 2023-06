Família de Berlusconi quer vender o Monza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A família de Silvio Berlusconi pretende vender o Monza, clube da Serie A detido pelo antigo primeiro ministro italiano, que morreu na semana passada, aos 86 anos.Berlusconi tinha uma grande paixão por futebol, tendo comprado o Milan em 1986 e vendido em 2017, depois de ganhar o campeonato, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental.Em 2018 comprou o Monza, que então estava na Serie C, e conseguiu levar o clube até à Serie A, onde se encontra atualmente. Mas, segundo 'Corriere della Sera', a família quer deixar o mundo do futebol e colocar o Monza à venda.Inicialmente falou-se que o clube procurava apenas investidores, mas agora percebe-se que a intenção dos herdeiros de Berlusconi é mesmo colocá-lo no mercado.