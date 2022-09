Monza substitui Giovanni Stroppa por Palladino

O Monza anunciou esta terça-feira a dispensa do treinador responsável pela inédita subida à Serie A, Giovanni Stroppa, cuja equipa só conseguiu até agora um ponto nas primeiras seis jornadas do campeonato."O AC Monza comunica que o comando técnico da equipa principal vai ser confiado a Rafaele Palladino, treinador da Primavera biancorossa [equipa B] na época de 2021/22 e desde 2019 na estrutura técnica das camadas jovens do Monza", lê-se em comunicado no site oficial do clube italiano.

A saída do treinador de 54 anos do clube dirigido pelo empresário e antigo primeiro-ministro italiano Sílvio Berlusconi, que liderou o AC Milan durante 30 anos, acontece após o primeiro ponto conquistado, num empate a um golo em visita ao também recém-promovido Lecce, no domingo.

O lanterna-vermelha, Monza, sofreu 14 golos, marcando apenas três, nos seis encontros disputados e vai receber no domingo o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, a Juventus, em jogo da sétima jornada da Serie A.