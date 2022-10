Pablo Marí deixa mensagem após operação: «Depois do momento duro que passámos, estamos todos bem»

Pablo Marí foi uma das cinco pessoas esfaqueadas esta quinta-feira num centro comercial em Milão. O central do Monza foi operado hoje para reparar o rompimento de dois músculos e deixou uma mensagem nas redes sociais depois da intervenção cirúrgica."Depois do momento duro que vivemos ontem, eu e a minha família queremos comunicar que felizmente estamos todos bem, apesar das circustâncias, e agradecer todas as mensagem de apoio e carinho que estamos a receber. Além disso, queremos enviar as nossas condolências e toda a força aos familiares e amigos da pessoa falecida e desejamos sinceramente que todas as pessoas feridas recuperem o mais rápido possível", escreveu o jogador espanhol.Recorde-se que, de acordo com o Monza, Pablo Marí deverá ficar ausente dos relvados cerca de dois meses, antes de retomar a atividade física.