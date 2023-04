Silvio Berlusconi internado nos cuidados intensivos em Milão

Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano e atual presidente do Monza, está internado nos cuidados intensivos do hospital San Raffaele, em Milão, avança a imprensa italiana.A agência Ansa revela que Berlusconi, de 86 anos, está na unidade de cardiologia, onde deu entrada com problemas respiratórios. A situação é estável.A 'Gazzetta dello Sport' lembra que o antigo presidente do Milan esteve hospitalizado entre segunda e quinta-feira da semana passada, oficialmente para fazer exames médicos.Mais tarde, nas redes sociais, Berlusconi deixou uma mensagem: "Agradeço a todos os que quiseram dedicar um pensamento de proximidade e carinho para comigo nestes dias. Já voltei a trabalhar nos principais temas por estes dias, estou pronto e determinado a comprometer-me, como sempre, com o país que amo".