A ideia revolucionária de De Laurentiis para a Champions: dois grupos e um total de 50 equipas

Aurelio De Laurentiis veio esta quinta-feira a público falar sobre temas um tanto ou quanto polémicos: Superliga Europeia, o atual estado do futebol internacional, e o fracasso do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, prova que reprova mas à qual tem de participar "por questões financeiras".

Questionado sobre a criação da Superliga Europeia, De Laurentiis revelou ter sido "um dos primeiros" a dizer a Andrea Agnelli que estava enganado. "Fui um dos primeiros a ligar a Andrea Agnelli para dizer-lhe que estava enganado. Digo não à Superliga Europeia, mas também o digo a esta Champions, a qual que tenho de participar por questões financeiras. Há que respeitar mais as ligas domésticas", começou por dizer o líder dos napolitanos, propondo um modelo revolucionário para o futebol europeu.

"Eu organizaria um campeonato europeu com dois grupos de 25 equipas cada. No primeiro, colocava as cinco primeiras equipas dos 'Big-5'. No segundo, os 25 vencedores dos restantes campeonatos [do top-30 do ranking UEFA]", assumiu.

O fracasso do PSG na Champions League

"Digam-me uma coisa. O que ganhou o PSG nestes anos todos sem ser o campeonato francês? O dinheiro não é tudo, não há uma relação direta entre gastar e ganhar. Olhem para o Chelsea, valorizaram 6.5 mil milhões de euros e mesmo assim não ganhou muitos campeonatos recentemente", terminou.