A inusitada prenda que Spaletti ofereceu aos jogadores do Nápoles no jantar de Natal

O 'Corriere dello Sport' conta em Itália que o treinador Luciano Spalletti ofereceu a cada um dos seus jogadores um amuleto, feito por ele próprio, durante o jantar de Natal da equipa, um evento que foi organizado pelo capitão, Giovanni Di Lorenzo.Segundo aquela publicação, o treinador ofereceu aos atletas um corno vermelho, típico de Nápoles, que também é conhecido como o 'corno da sorte'.O Nápoles é líder da Serie A, com 13 vitórias e dois empates, em 15 jogos. A equipa perdeu apenas um jogo oficial esta época, com o Liverpool, na Liga dos Campeões, que mesmo assim não impediu o grupo de avançar para os oitavos de final da prova.Depois de dois desaires em particulares realizados durante a pausa do Mundial, com o Villarreal e com o Lille, o Nápoles regressa à Serie A a 4 de janeiro, numa visita ao Inter, mas agora devidamente protegido contra o mau olhado...