Avião privado de Dries Mertens sai da pista e jogador do Nápoles não ganha para o susto

Dries Mertens apanhou um valente susto no último sábado, quando viajava de Nápoles para Deurne, na Bélgica, com o intuito de recuperar da lesão no tornozelo sofrida em dezembro, num jogo com o Inter.





O avião privado em que o jogador do Nápoles viajava saiu da pista ao aterrar, devido às más condições meteorológicas que se faziam sentir, com muita chuva e vento. A notícia foi avançada pelo 'Het Laatste Nieuws'.O internacional belga, de 33 anos, viajava a bordo de um Cessna, da empresa croata Jung Sky. Os pilotos conseguiram controlar a aeronave, que acabou por parar na relva, ao lado da pista.