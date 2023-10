Choque em Nápoles: corpo de adepto encontrado no estádio horas depois do jogo com o Milan

O corpo de um homem foi, na madrugada desta segunda-feira, encontrado no Estádio Diego Armando Maradona, casa do Nápoles, depois do empate de ontem frente ao Milan (2-2) Segundo avança a imprensa daquele país, o homem de 42 anos foi encontrado pelas 02h00 num estacionamento abandonado existente no recinto, perto da zona destinada ao adeptos visitantes. Natural de Bacoli, o adepto em questão terá tentado aceder àquela zona sem ser apanhado - uma vez que não tinha bilhete - e caiu num 'poço' de cerca de 20 metros de profundidade.Um amigo da vítima, refere o 'Corriere dello Sport', disse à polícia que também tentou entrar no estádio pela mesma zona, mas acabou por desistir quando percebeu que o acesso era complicado.As autoridades continuam a investigar o caso.