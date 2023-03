Coincidência ou puro azar? Osimhen jogou sem máscara que "traz sorte" e... lesionou-se

Victor Osimhen joga com uma máscara na cara desde que fraturou o osso malar no final de 2021. Apesar da questão já estar resolvida, o avançado do Nápoles continua a utilizar o objeto, uma vez que diz "trazer sorte".Certo é que, coincidência ou não, Osimhen atuou sem máscara no duplo confronto da Nigéria diante da Guiné-Bissau e regressou a Nápoles... lesionado.O internacional nigeriano sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda e está fora das opções de Luciano Spalletti para o jogo deste sábado com o Milan. Ainda assim, este poderá não ser o único duelo com os rossoneri que o avançado vai falhar, visto que também não é certo que possa ser opção para a 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, também com a formação de Stefano Pioli, a 12 de abril."Deve estar fora [das opções] durante algumas semanas", revelou Aurelio de Laurentiis, presidente do Nápoles, citado pela 'Marca'.