De Laurentiis: «As ovelhas negras saíram...»

De Laurentiis revelou aquele que, no seu entender, é o segredo para a campanha que deve culminar com a conquista do título por parte do Nápoles. "As ovelhas negras saíram...", afirmou o presidente napolitano, aludindo às saídas de Mertens e Insigne.O dirigente mostrou-se enfadado com as questões sobre o futuro de Kvaratskhelia, astro do Nápoles. "Parem que isso! Ele assinou por cinco anos no último verão", anotou, condenando os desacatos dos ultras do Nápoles no jogo com o Milan: "Não são fãs, são delinquentes!".