De Laurentiis confirma Spaletti para a próxima época e aponta à conquista da Europa

Minutos após a equipa confirmar a conquista do Scudetto 33 anos depois, no empate (1-1) frente à Udinese, De Laurentiis, presidente do Nápoles, falou aos adeptos do clube prometendo a continuidade do treinador Luciano Spaletti na próxima temporada.





"Hoje chega ao fim um desejo que durava há 33 anos. Quando cheguei ao clube, disse que levaríamos 10 anos até chegarmos à Europa - conseguimos mais cedo do que isso. Depois disse que dentro de mais 10 anos que venceríamos o campeonato e, uma vez mais, conseguimos fazê-lo uns anos mais cedo. Agora precisamos de vencer outra vez, outra vez e outra vez. E também queremos fazê-lo na Liga dos Campeões", começou por dizer o irreverente líder do clube de Nápoles, em declarações citadas pela imprensa italiana.

"O projeto não acaba aqui. O título é um ponto de partida para nós, não um ponto de chegada. Retomaremos a próxima temporada com Spaletti novamente no comando", revelou o técnico, antes de dedicar o título a outras figuras que já não estão no clube: "Cavani, Lavezzi, Quagliarella e Higuaín. Construímos o título ao longo de todos estes anos."