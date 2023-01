De Laurentiis diz que usou Agnelli para "mandar fundo" que queria comprar a Serie A "levar no c..."

Lo scontro dei Presidenti dei club di serie A nella Lega Calcio. C'è chi vorrebbe l’ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea Agnelli.#Report questa sera alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/CZebATvjJI — Report (@reportrai3) January 16, 2023

Aurelio De Laurentiis, o polémico presidente do Nápoles, contou num programa de televisão como decorreram as assembleias da Liga italiana, onde acabou por ser rejeitada a entrada de um fundo, que queria comprar os direitos televisivos da Serie A. Segundo revelou ao programa 'Report', De Laurentiis teve um papel primordial."Utilizei o Agnelli [então presidente da Juventus], precisava que mandasse os fundos levar no c..., eram uma parvoíce", revelou o polémico líder dos napolitanos.De Laurentiis explica que havia muitos clubes da Serie A a favor da entrada do fundo. "Os mortos de fome da Serie A estavam a vender os próximos sete, oito anos a um fundo por um pedaço de pão. Eu disse-lhes 'estão loucos?' Então utilizei o Agnelli porque com os fundos ele não poderia fazer a Superliga. E ele votou contra".O acordo previa a entrada dos fundos CVC, Advent e FSI numa empresa de comunicação, que iria gerir os direitos audiovisuais do campeonato. A operação pressupunha em encaixe que 1.700 milhões de euros, esteve perto de ser concluída em 2020, mas um grupo de contestatários, com De Laurentiis à cabeça, acabou por cancelar o negócio.