De Laurentiis e a Supertaça na Arábia: «Já pensaram que em 4 aviões levamos 120 jogadores que valem o que valem? São estúpidos!»

A federação italiana está a postos para seguir as pisadas da congénere espanhola e levar a Supertaça para o Médio Oriente, mas Aurelio De Laurentiis, o polémico presidente do Nápoles, discorda. O líder do clube campeão da Serie A diz mesmo que a ideia é "estúpida".O 'Corriere dello Sport' tinha noticiado que o Nápoles estava disposto a desistir da prova, que deverá ser disputada no final de janeiro de 2024, na Arábia Saudita, com um novo formato. De Laurentiis, em declarações ao 'La Repubblica' não confirma a desistência, mas também não esconde a sua discordância."Os países árabes têm de se regulamentar no diz respeito às mulheres e ao trabalho. O desporto devia unir o bem-estar e a saúde, quando isto não acontece, tenho de ficar preocupado", explicou De Laurentiis."Vocês têm visto o que está a acontecer em Israel? Conseguem imaginar um bloqueio aéreo nesses países? Estes tipos pensaram que em quatro aviões vamos transportar 120 jogadores que valem o que valem? São estúpidos! Tudo para ganharem mais uns milhões. Vamos jogar no Olímpico [de Roma]. Por que temos de ir e aborrecer-nos lá? Não estou a boicotar, estou apenas a dizer 'pensem nisso'", acrescentou.