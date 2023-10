De Laurentiis: «Liguei ao Luís Enrique mas ainda bem que foi para França...»

Aurelio De Laurentiis reconheceu em declarações ao jornal 'La Repubblica' que está a ter problemas com o treinador Rudi Garcia, mas mostra-se feliz por no verão não ter contratado Luis Enrique, que acabou por rumar ao PSG."Estou a passar um mau bocado com ele [Rudi Garcia]. Sou empreendedor e tenho de me interessar pelo que acontece no clube. O treinador e o diretor desportivo estão ao meu serviço. Tomarei as decisões no momento certo. Não me deixo influenciar pelo que dizem, as decisões tomadas de forma apressada são sempre más. Na vida não é possível ter tudo aqui e agora. É preciso baixar a cabeça e trabalhar", explicou o líder dos campeões italianos.Rudi Garcia foi contratado pelo Nápoles depois de Luciano Spalletti ter deixado o clube. Mas as coisas não têm corrido como na época passada e a equipa está no 5.º lugar da Serie A, a 7 pontos do líder Milan. "Quando se contrata um treinador que já não conhece o futebol italiano, é normal. Não vale a pena culpar quem chega, o futebol não é como um edifício em construção, que não vai colapsar se tiveres a certeza que o construíste bem. No futebol há incidentes, lesões e suspensões. Não há uma solução matemática para ganhar o título e acredito que vai ser uma corrida até ao fim."Mas De Laurentiis admite que Rudi Garcia não foi a sua primeira escolha. "Falei com o Thiago Motta, mas ele não quis correr o risco de substituir um treinador que tinha ganho tanto. Telefonei ao Luis Enrique e felizmente que ele foi para França. Vejam os resultados por lá... Não me convenceu durante as conversas, que duraram três dias. Liguei a muitos treinadores."