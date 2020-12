É oficial: Estádio Diego Armando Maradona é a nova casa do Nápoles

Já é oficial: O Estádio Diego Armando Maradona é o novo nome da casa do Nápoles, após esta sexta-feira ter sido aprovado por unanimidade pelo conselho do município de Nápoles.





O presidente da câmara, Luigi de Magistris, iniciou o processo formal para rebatizar o estádio San Paolo, no dia a seguir à morte de Diego Maradona.El Pibe foi lembrado como "o maior jogador de futebol de todos os tempos que, com seu imenso talento e magia, homenageou a camisa do Nápoles durante sete anos, dando-lhe dois campeonatos e outras Taças de prestígio e recebendo em troca o amor eterno da cidade ".