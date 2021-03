Empresário de Mário Rui nega desentendimento entre o português e Gattuso

Foi a notícia do dia em Itália, mas ao que parece... não foi bem como a 'Gazzetta dello Sport' reportou. Mário Rui saiu efetivamente mais cedo do treino do Nápoles, mas não por conta de um desentendimento com Gennaro Gattuso, nem por qualquer confusão com um miúdo da formação do clube.





Quem o garante é o empresário Mario Giuffredi, em declarações à Radio Kiss Kiss. "O Mário Rui não foi expulso do treino e só o Gattuso e o próprio Mário sabem a razão da sua saída dez minutos mais cedo. Não houve qualquer desentendimento com um miúdo da equipa Primavera. Ele hoje treinou de forma normal", frisou o agente do internacional português.