Francesco Calzona e o empate do Nápoles frente ao Barça: «Os jogadores deram a vida pelo emblema»

Francesco Calzona, treinador do Nápoles, enalteceu os seus jogadores após o empate (1-1) na receção ao Barcelona. "O que mais gostei? Do espírito, vi jogadores que deram a alma e que não estavam dispostos a perder. Mesmo contra um adversário muito forte. Tivemos dificuldades a nível tático. Havia muita desordem em campo, entendo que não se pode fazer milagres em dois dias. Os rapazes assumiram e estiveram bem porque tiveram a mente limpa e deram a vida pelo emblema. Estou muito feliz com quem assumiu esta responsabilidade", disse o técnico italiano.