Gattuso e a relação com Pirlo: «Acho que já lhe dei mais chapadas do que o pai dele»

Juventus e Nápoles entram esta quarta-feira em campo com o objetivo de assegurar o primeiro troféu da temporada, num encontro que colocará frente a frente Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.

Os dois atuais treinadores de Juventus e Nápoles, respetivamente, partilharam o balneário do Milan durante dez temporadas (de 2001 a 2011) e vêem-se agora obrigados a deixar para trás a amizade que construíram ao longo da carreira.

Em antevisão ao encontro desta quarta-feira (20h00), o treinador do Nápoles recordou a jornada dos dois antigos internacionais pela Itália.

"Começámos juntos mais ou menos com 15 ou 16 anos, conquistámos o campeonato do Mundo de sub-21, o Mundial, tudo o que havia para ganhar. Ele foi muito importante na minha carreira, eu também o ajudei, numa altura em que começou a ser um falso '10' e transformou-se num médio-ofensivo puro", começou por recordar o técnico do Nápoles.



Relação de amizade com Andrea Pirlo

"Somos grandes amigos, tivemos grandes momentos juntos dentro e fora de campo. Amanhã será mais um jogo de futebol, que o melhor vença. Aconteça o que acontecer, continuaremos amigos no final do apito."



Visão sobre o futebol

"Temos uma maneira idêntica de ver o futebol, ambos gostamos de começar a jogar desde trás e procurar sempre coisas novas na frente, coisas que durante anos vimos as equipas espanholas fazerem."



Estratégia e respeito pela Juventus

"Eu tenho algumas ideias [de estratégia], mas o mais importante é respeitar a Juventus e não cair na ideia de que a Juventus está a atravessar uma crise de resultados. Eles raramente perdem dois jogos consecutivos, por isso vamos ter de fazer um grande jogo, estar concentrados e mais focados do que habitual. A Juventus é uma equipa incrível", terminou.