Gattuso manda Mário Rui para casa a meio do treino do Nápoles

Está de cortar à faca o ambiente no Nápoles. Depois de Insigne ter 'explodido' na sequência do empate frente ao Sassuolo, gritando "equipa de merda" para os colegas, agora foi o treinador Gennaro Gattuso que se irritou com Mário Rui no treino de ontem, mandando o português para casa antes do final da sessão.





A notícia é hoje relatada pela imprensa italiana e ao que parece Gattuso terá castigado Mário Rui por falta de empenho. O técnico não terá gostado da atitude do jogador português nos trabalhos e mandou-o sair.O defesa, de 29 anos, não saiu do banco nos últimos três jogos, com a escolha de Gattuso a recair para Faouzi Ghoulam.Recorde-se que tanto Ghoulam como Mário Rui já tinham sido castigados pelo treinador antes do Bolonha-Nápoles, em novembro, que na altura os mandou para a bancada, também por não gostar da atitude dos jogadores.