Gattuso pediu lâmina emprestada e ficou de bigode: «O barbeiro fala muito»

No sábado, Gennaro Gattuso apareceu de bigode no jogo do Nápoles frente à Juventus. Após a partida, que terminou com triunfo (1-0) dos napolitanos, o técnico italiano explicou de forma bem animada a opção pelo novo look em declarações à Sky Sport, após ser questionado por Alessandro Costacurta, atual comentador do canal e seu antigo companheiro de equipa no AC Milan.





"Queres saber a verdade, Billy? Não queria ir ao barbeiro porque ele fala muito e eu queria estar em paz. Então pedi uma lâmina emprestada ao Valerio Fiori [treinador de guarda-redes]. O problema é que ele tem a mesma desde 2003... Fiquei com um buraco no lado direito da cara. Por isso tive de cortar tudo e deixei ficar o bigode. Pareço o Lando Buzzanca no filme 'O Árbitro'! (risos)", afirmou Gattuso, provocando gargalhadas nos estúdios da Sky Sport.