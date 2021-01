Gattuso promove almoço e desmarca treino: unir plantel em momento crucial do Nápoles

Gattuso quer a equipa concentrada e focada nos dois próximos jogos, frente à Fiorentina, para o campeonato, e frente à Juventus, quarta-feira, na Supertaça italiana. Por isso, o treinador do Nápoles esta quinta-feira trocou o treino por um almoço de grupo em Herculano, nas encostas do Vesúvio, escreve o 'Corriere dello Sport'.





Depois da apertada vitória frente à Udinese (2-1), no último fim de semana, em que o treinador do Nápoles afirmou que "a equipa nunca teve uma mentalidade de saber sofrer", Gattuso quis reagrupar e recuperar a energia positiva do grupo. Pois tal como afirmou no último domingo, "no futebol não há apenas uma fase, há também uma componente emocional e de catáter".Gattuso tenta encontrar serenidade para enfrentar os dois importantes jogos que se adivinham.