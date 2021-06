Giorgio Armani vai desenhar novas camisolas do Nápoles

Sem chegar a acordo com a Kappa para a renovação do atual contrato, e sem ter entendimento à vista com outra marca, o Nápoles prepara-se para assumir um inovador caminho alternativo para vestir as suas equipas.





De acordo com vários meios de comunicação italianos, a turma napolitana terá decidido assumir a produção dos próprios equipamentos para a nova temporada, delegando para a Giorgio Armani a missão de desenhar as novas camisolas.Segundo as infomações adiantadas em terras transalpinas, o entendimento foi possível pelo facto de Valentina De Laurentiis, a filha do presidente Aurelio De Laurentiis, já trabalha no Mundo da moda, o que servirá de ponte para unir os dois 'mundos'.