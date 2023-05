Hirving Lozano falha resto da época devido a lesão

Hirving Lozano não jogará o resto da época. A lesão contraída no jogo do Nápoles frente à Fiorentina, realizado domingo e referente à 34.ª jornada da Serie A, não permite que o jogador entre nas contas de Luciano Spalletti para os restantes encontros da temporada, de acordo com 'La Gazzetta dello Sport'.A saída antecipada de Lozano, perto do intervalo da partida com a Fiorentina, fazia prever que o mexicano tivesse contraído uma preocupante lesão, algo que, posteriormente, foi confirmado pelo clube italiano no site oficial.A situação vai ser avaliada nos próximos dias. Contudo, dado o momento da temporada, a imprensa italiana dá como terminada a época de Lozano.