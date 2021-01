Jogador do Nápoles dá positivo à covid-19 e vai ser multado pelo clube

O nigeriano Victor Osimhen acusou positivo à covid-19 e, segundo a imprensa italiana, vai ser multado pelo Nápoles. Tudo porque celebrou o seu aniversário numa festa em que nenhum dos convidados usava máscara.





O jogador, que passou o Natal na Nigéria, comemorou o 22.º aniversário no dia 29 de dezembro e o DJ Michael Golden partilhou um vídeo da festa, que contou com a presença de vários amigos de Osimhen e até crianças, sem que ninguém usasse máscara.O jornal 'Il Corriere del Mezzogiorno' escreve que o treinador Gennaro Gattuso ficou furioso com a situação e que o Nápoles vai multá-lo.