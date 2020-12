Kevin-Prince Boateng vê Messi no Nápoles como tributo a Maradona: «Seria digno de um filme»

Lionel Messi está em final de contrato com o Barcelona e o destino do craque poderá passar por outro campeonato. Kevin-Prince Boateng, médio ganês que foi companheiro de Messi no Barça e atualmente representa o Monza, da Serie B italiana, sugere que o argentino aceite jogar no Nápoles como forma de homenagear Diego Maradona.





"Costumo ouvir falar das comparações entre Messi e Maradona e, portanto, faço uma proposta ao Leo. Ele deve ir para o Nápoles quando acabar o contrato com o Barcelona. Seria ótimo que ele próprio ligasse para De Laurentiis [presidente do Nápoles] e dissesse 'estou a ir'", afirmou Boateng, em declarações à ESPN."Mesmo que eles tenham retirado o número 10 das camisolas, gostava que ele homenageasse Maradona a jogar um ou dois anos no Nápoles. Sem pensar em dinheiro, apenas no coração. Talvez Messi consiga ganhar um campeonato e, se isso acontecesse, seria a apoteose total, algo digno de um filme", acrescentou o jogador ganês."Se eu fosse a ele, pensaria seriamente sobre isso. Até agora, ele já ganhou tudo ao nível de clubes e terminar a carreira de forma lendária seria incrível", concluiu Boateng.