Kvaratskhelia perto de fechar renovação com o Nápoles até 2028

Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Nápoles e da seleção georgiana, está muito perto de fechar uma renovação de contrato com o emblema italiano.

Segundo avança esta quarta-feira o jornalista Dachi Tsurtsumia, da 'Rustavi12', o jovem talento da Geórgia tem tudo bem encaminhado para renovar contrato com o atual líder da Serie A italiana até 2028. O novo acordo permitirá ao jogador fazer um encaixe financeiro anual de 4 milhões de euros, com bónus incluídos.





Khvicha Kvaratskhelia in Napoli until 2028 - everything is ready, it remains to sign the contract ???



Salary €4 million (including bonuses)

The release clause will not be included in the contract ?



