Leo Ostigard: «Osimhen e Kvaratskhelia? Talvez sejam neste momento a melhor dupla do mundo»

Leo Ostigard, defesa-central do Nápoles, comentou esta quarta-feira o momento que atravessam os companheiros Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.Em declarações à 'Radio Kiss Kiss', o internacional norueguês de 23 anos sublinhou que os dois avançados são, provavelmente, a melhor dupla do mundo neste momento. "Talvez sejam neste momento a melhor dupla do mundo. Enfrentá-los nos treinos significa que temos de estar sempre concentrados ao máximo. As coisas que eles fazem em campo, fazem todos os dias, mesmo nos treinos. Mas também há outros jogadores que são incríveis, como o Di Lorenzo e Lobotka. Estão todos a fazer um trabalho incrível", disse.Esta temporada, o avançado nigeriano leva 25 golos e quatro assistências em 29 jogos pelo Nápoles, enquanto que o georgiano soma neste momento 14 golos e outras tantas assistências em 31 encontros disputados.