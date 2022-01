Mário Rui testa positivo à Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. pic.twitter.com/P61UXuKU7J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022

O internacional português Mário Rui é uma das quatro pessoas, entre atletas, membros da equipa técnica e trabalhadores, que testaram positivo à Covid-19 na bateria de testes PCR realizados na manhã desta terça-feira, anunciou o Nápoles.Valerio Boffelli, jovem guarda-redes de 17 anos, é o outro jogador que também testou positivo ao coronavírus, sendo que a identidade das duas outras pessoas ainda não foi revelada.Os dois jogadores estão assintomáticos e em isolamento profilático, de acordo com o protocolo do clube."No seguimento da ronda de testes efetuada de manhã ao grupo, emergiu a positividade para a Covid-19 aos jogadores de futebol Mário Rui e Boffelli (Primavera), de um técnico e de um trabalhador. Os positivos, todos vacinados regularmente, estão assintomáticos e estão em período de isolamento conforme protocolo", pode ler-se no comunicado.