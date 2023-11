Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

°Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

O Nápoles, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, anunciou esta terça-feira o despedimento de Rudi Garcia e a chegada de um novo treinador: Walter Mazzarri. Trata-se de um regresso, tendo em conta que o técnico italiano, de 62 anos, já esteve no comando da equipa entre 2009 e 2013. Walter Mazarri não treinava um clube desde a época 2021/2022, altura em que deixou o Cagliari.Rudi Garcia deixa o emblema napolitano cinco meses depois de ter assinado. Ao fim de 12 jornadas, o Nápoles está no 4.º lugar da Serie A com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.