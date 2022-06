Nápoles e presidente Aurelio De Laurentiis investigados por fraude

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, e o clube da Serie A estão a ser investigados pela justiça italiana, por alegada fraude nas transferências de cinco futebolistas, incluindo o nigeriano Victor Osimhen, informaram hoje as autoridades judiciais.

"O processo relativo à contratação do futebolista Victor Osimhen, já objeto de um pedido de investigação pelo tribunal de Lille, conduziu também ao início de procedimentos penais por parte desta procuradoria", indicou a Procuradoria de Nápoles, em comunicado.

A ordem judicial levou a polícia fiscal italiana a efetuar buscas nas instalações do Nápoles, com vista à obtenção de meios de prova relacionados com a transferência do avançado internacional nigeriano dos franceses do Lille para o Nápoles, em 2020, por cerca de 70 milhões de euros (ME).

A polícia francesa também efetuou buscas no âmbito do mesmo processo, que, além de Osimhen, envolve ainda a transferência de quatro jogadores do Nápoles para o Lille, na mesma 'janela' de transferências - Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori -, pelos quais o clube francês pagou perto de 20 ME.

Em abril, o Nápoles, no qual alinha o defesa internacional português Mário Rui, foi um dos 11 clubes absolvidos pela Federação Italiana de Futebol de crimes de fraude contabilística relacionada com transferências de jogadores, e o seu presidente um dos 60 dirigentes ilibados.