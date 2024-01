Nápoles em busca da redenção

O Nápoles entra esta noite em ação na Supertaça, à procura de um balão de oxigénio para uma época desastrosa a nível interno. No 8º lugar da Serie A e já fora da Taça, a equipa de Walter Mazzarri aposta as fichas na prova que se disputa na Arábia Saudita e num novo formato de final-four. "Estamos cá como campeões italianos. É um título importante para nós e vamos dar o nosso melhor", atirou o técnico na antevisão ao duelo com a Fiorentina, finalista vencida da última edição da Taça. Em outubro, os viola bateram o Nápoles por 3-1, para o campeonato, mas Mazzari deu a receita para um desfecho diferente: "Eles jogam muito bem. Mas queremos tomar o controlo do jogo. Posso prometer espírito de equipa e que vamos fazer o melhor pelo clube."

Na última época, a Fiorentina perdeu duas finais (Taça e Liga Conferência) e o técnico Vincenzo Italiano mostrou o desejo de ter uma terceira chance: "Estamos mais fortes, mais coesos na defesa. Crescemos e podemos evitar erros que nos custaram caro no ano passado."