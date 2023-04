Nápoles está em pé de guerra com adeptos e De Laurentiis anda com escolta policial

O presidente do Nápoles anda com escolta policial por estes dias. Apesar de o clube estar a preparar-se para a conquista do campeonato, há um clima de tensão entre Aurelio De Laurentiis e as claques, devido aos preços dos bilhetes.O ultras do Nápoles mantiveram-se em silêncio na derrota por 4-0 com o Milan no último fim de semana, em protesto relativamente aos preços dos ingressos no estádio Diego Armando Maradona, às medidas de segurança e às restrições da entrada de bandeiras e faixas no recinto.Segundo a agência noticiosa 'Ansa', perante o agudizar do clima de tensão as autoridades da cidade decidiram atribuir proteção policial ao líder do clube.A equipa está a poucas jornadas de conquistar o seu primeiro scudetto em mais de três décadas. Nesta altura tem mais três pontos do que a Lazio, segunda classificada na Serie A.