Nápoles nega rumores por Navas e Cristiano Ronaldo

Cristiano Giuntoli, diretor-desportivo do Nápoles, negou esta quarta-feira em declarações à 'DAZN' os rumores que colocaram o guarda-redes Keylor Navas, entretanto também associado ao Benfica, e o avançado Cristiano Ronaldo na rota do clube napolitano neste mercado de transferências que está a pouco mais de 24 horas do seu fim.

"Espaço para melhorias? Claro que há sempre espaço para melhorarmos a equipa. Temos um grande treinador e estamos muito confiantes que o Nápoles irá crescer. Navas? Temos dois guarda-redes de grande nível. Falta um dia para o fecho do mercado, mas tenho 99% de certeza que não teremos mais alterações. Cristiano Ronaldo? É um futebolista extraordinário e só podemos elogiá-lo, mas nenhum dos rumores é verdade. Temos uma grande relação com o seu agente, Jorge Mendes, nada mais que isso. Lemos muitas coisas nos jornais, mas não houve nada em concreto", atirou.

Recorde-se que hoje, Erik ten Hag, treinador do Manchester, informou que Cristiano Ronaldo irá continuar em Old Trafford.