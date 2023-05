Nápoles oferece 30M€ por Beto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nápoles já está a preparar a próxima temporada e, segundo Gianluca Di Marzio, jornalista italiano especialista no mercado de transferências, terá oferecido 25 milhões de euros por Beto. De acordo com a mesma fonte, a Udinese não abdica do avançado luso (soma 10 golos esta época) por menos de 35 milhões.