Nápoles posto à prova no Ibrox

Após as goleadas sofridas contra o rival Celtic e o Ajax (ambas por 4-0) o Rangers quer virar a página contra o Nápoles, num duelo que foi adiado 24 horas devido ao funeral da rainha Isabel II. "Aprendemos com os maus resultados, podemos redimir-nos e queremos vencer", afiançou Van Bronckhorst. Do lado do Nápoles de Mário Rui, que goleou o Liverpool (4-1) na ronda inaugural, Luciano Spalleti espera dificuldades no Ibrox: "Os adeptos do Rangers dão sempre um empurrão à equipa e criam um ambiente fantástico aqui."