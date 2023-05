Nápoles quer antecipar jogo com a Udinese

Depois do castigador empate em casa frente à Salernitana, que impediu o Nápoles de festejar a conquista do seu terceiro título italiano, os napolitanos podem selar o triunfo na Serie A já amanhã, mas para isso precisa que a Lazio não ganhe ao Sassuolo. Caso contrário, na quinta-feira, haverá uma nova oportunidade, com um empate a ser suficiente na visita à Udinese. O jogo está marcado para as 19h45 e as autoridades estão a estudar a possibilidade de antecipar em algumas horas esse duelo por motivos de ordem pública.

O município de Udine, a direção do clube local e demais autoridades competentes vão reunir-se durante a manhã de hoje precisamente para tomarem uma decisão. É praticamente certo que os adeptos napolitanos vão ‘invadir’ Udine na expectativa de festejarem com a equipa na quinta-feira, o que está a gerar preocupação no que diz respeito à segurança.