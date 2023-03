Nápoles renova com Stanislav Lobotka até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nápoles, atual líder da Liga italiana de futebol, renovou contrato com o médio Stanislav Lobotka, com o internacional eslovaco a assinar novo vínculo até junho de 2027, anunciou esta quarta-feira o emblema em que atua o português Mário Rui.

Lobotka, de 28 anos, está no Nápoles desde a segunda metade da época de 2019/20 e esta temporada leva 34 jogos e um golo em todas as competições.

O internacional eslovaco tem sido habitual titular na campanha do Nápoles na Serie A, numa época em que está muito perto que conquistar o scudetto, o terceiro da sua história. A equipa de Luciano Spalletti lidera a prova com 18 pontos de vantagem sobre o Inter Milão, segundo classificado, após 26 jornadas.

Antes de ingressar no futebol italiano, Lobotka fez a sua formação no Trecin, tendo depois passado por Celta Vigo e Nordsjaelland.

No Nápoles, o médio é colega de equipa do internacional português Mário Rui, a cumprir a sua sexta temporada no clube.