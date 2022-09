Nápoles vence em casa da Lazio e junta-se ao AC Milan na liderança

O Nápoles foi este sábado vencer por 2-1 em casa da Lazio, em jogo da quinta jornada da Liga italiana, e juntou-se ao AC Milan na liderança provisória da Liga italiana.

Os romanos até começaram a vencer, logo aos quatro minutos, graças a um tento de Zaccagni, mas os reforços Kim Min-Jae, ao 38', e Khvicha Kvaratskhelia, com o quarto golo este ano aos 61', viraram para os napolitanos.

A equipa de Mário Rui, hoje titular, igualou os 11 pontos do AC Milan, no topo da tabela, ainda que de forma provisória, uma vez que a Roma, de José Mourinho, e a Atalanta somam 10 e ainda não jogaram nesta quinta ronda da Serie A.

Quanto à formação laziale, a primeira derrota esta temporada deixa o clube no sétimo posto, com oito pontos.

Antes, o português Rafael Leão decidiu o dérbi de Milão, que sorriu ao campeão em título por 3-2.

Em San Siro, Leão, o melhor jogador da última edição da Serie A, marcou para os campeões aos 28 e 60 minutos, tornando-se no primeiro jogador português a 'assinar' o nome na lista de marcadores do 'eterno' dérbi de Milão, no dia em que completou 100 jogos na competição.

A formação de José Mourinho visita no domingo o campo da Udinese, enquanto a equipa de Bérgamo atua na segunda-feira no terreno do Monza.

O Inter sofreu a segunda derrota nesta edição da Serie A e segue para já no quinto posto com nove pontos.

No primeiro jogo do dia, a Fiorentina recebeu a Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, e as duas equipas empataram a uma bola, com Milik a marcar para os forasteiros, aos nove, e Kouame para a equipa da casa, aos 29.