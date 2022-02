Nápoles vence Veneza de Nani e aproxima-se da liderança da Serie A

O Nápoles foi este domingo vencer por 2-0 a Veneza, com golos de Osimhen e Petagna, em jogo da 24.ª jornada da Série A italiana, que o deixou mais perto da liderança, ocupada por Inter Milão.

Com Mário Rui a titular nos napolitanos, e o reforço Nani na formação de Veneza, o Nápoles conseguiu tirar proveito da derrota de sábado do Inter Milão no dérbi de La madonnina com o AC Milan (2-1), ficando a um ponto da frente.

Com o triunfo, a equipa mantém-se, ainda assim, com os mesmos pontos do AC Milan, mas agora com ambos mais perto do Inter, embora os nerazzurri tenham menos um jogo disputado, referente à 20.ª ronda, a disputar em casa do Bolonha.

Para Nápoles e AC Milan foi uma ronda também importante para alargar a nove pontos a distância para a Atalanta, surpreendida hoje com uma derrota em casa diante do Cagliari (2-1), que, por sua vez, saiu da zona de despromoção.

Pouco eficaz, a formação de Bérgamo viu-se a perder a partir dos 50 minutos, com um golo do uruguaio Gaston Pereiro, e agravou a situação com a expulsão quase imediata do guarda-redes Juan Musso, após falta sobre um adversário que seguia isolado.

Num contexto muito difícil, a equipa até igualou, por Palomino, aos 64 minutos, mas o mesmo Gaston Pereiro bisou, aos 68, e deu o triunfo aos visitantes, acentuando a crise da Atalanta, sem vencer há três jornadas.

O desaire pode também tirar a Atalanta da zona de Liga dos Campeões, caso a Juventus (quinto), que está a um ponto, vença ainda hoje na receção ao Hellas Verona (nono).

Em outros jogos da tarde, a Sampdoria conseguiu uma goleada e triunfo importante na receção ao Sassuolo (4-0), que deixa a equipa mais afastada dos lugares de despromoção, agora com mais cinco pontos do que o Venezia, que tem menos um jogo.

Também nesta 24.ª ronda, que se completa com a Juventus-Verona e Udinese-Torino, ainda hoje, e Salernitana-Spezia na segunda-feira, o Bolonha e o Empoli empataram sem golos, num jogo de meio de tabela.