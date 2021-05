Nuno Mendes deslumbra De Laurentiis e jovem lateral entra na agenda do Nápoles

O 'Corriere dello Sport' escreve esta manhã que o presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, quer Nuno Mendes no grupo de Gattuso na próxima época. A equipa ainda não garantiu a matematicamente a presença na Champions, mas o líder do clube já sabe que jogadores quer contratar.





A diferença entre entrar ou não na Liga dos Campeões vai condicionar a ida ao mercado, mas, escreve o jornal, vitória após vitória o plano de De Laurentiis vai ganhando forma.O jornal lembra que o jovem de 18 anos do Sporting é internacional e tem uma cláusula de 70 milhões de euros.Só que o Nápoles não é o único interessado no jovem ala dos leões, pois há outros colossos europeus de olho na pérola leonina. Vamos ver quem (e se) alguém leva a melhor...