Nutricionista do Nápoles: «Os nossos jogadores não estão proibidos de comer pizza»

O nutricionista do Nápoles contou numa entrevista ao jornal italiano 'La Repubblica' que os futebolistas da equipa podem comer pizza uma vez por semana. Numa altura em que a nutrição ganha cada vez mais impacto na preparação dos atletas, Marco Rufolo explicou o papel e a importância de um nutricionista numa equipa de futebol."O meu trabalho é cuidar da nutrição, mas também prevenir a desidratação, que é um dos maiores inimigos do atleta. Muitas vezes quando se perde muitos fluídos não se tem sede. É por isso que é preciso repor os níveis de hidratação e de sais minerais, muitas vezes com algo mais do que uma simples garrafa de água. Os extratos de frutas são uma boa solução", explicou.Marco Rufolo explicou também que o papel dos nutricionistas no futebol foi ganhando importância com o tempo. "Antes, este trabalho era esporádico, mas hoje todos entendem a importância do nutricionista. É importante controlar a comida."Mas a dieta não é rígida. "No Nápoles os jogadores não estão proibidos de comer pizza, uma vez por semana podem fazê-lo. Desde que os ingredientes crus e o processo de fermentação sejam de alta qualidade", sublinhou.