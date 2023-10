Osimhen desfalca Napóles por lesão

Victor Osimhen, principal figura do Napóles, vai parar pelo menos um mês depois de ter contraído uma lesão de grau médio na coxa direita no encontro particular da Nigéria frente à Arábia Saudita, segundo adianta o 'Corriere dello Sport'.O avançado foi titular na partida mas acabou por ter de ser substituído por José Peseiro, aos 59 minutos, devido a queixas físicas. Regressado a Itália, o nigeriano foi submetido a exames médicos que confirmaram a gravidade da lesão.No caso de paragem de um mês, Osimhen falhará os encontros contra Verona, Union Berlin, Milan, Salernitana e Empoli.No entanto, no que diz respeito ao jogo frente ao Sp. Braga, para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no dia 12 de dezembro, tudo indica que o avançado de 24 anos já deverá estar apto.