Osimhen e o seu futuro: «No final da época comunicarei a decisão que já tomei»

O atacante do Nápoles, Victor Osimhen, já decidiu qual o próximo passo a dar na sua carreira desportiva. Numa entrevista concedida ao programa 'Morning Footy', da CBS Sports Golazo Network, na terça feria, o avançado nigeriano ainda deu mais força aos rumores que dão conta da sua saída do emblema italiano no final da temporada.Apesar de ter renovado recentemente o seu contrato com os napolitanos, até 2026, o nigeriano diz que já tomou uma decisão sobre o seu futuro. "No final da temporada acho que já me decidi (…), já tenho meu plano, já sei o que quero fazer, o próximo passo que quero dar, está tudo muito claro nos meus planos", revelou.Quanto aos boatos que vinculam o jogador ao futebol inglês, o jogador ainda deixou mais água na boca: "Sessenta por cento das pessoas mencionam rumores que me associam à Premier League para a próxima temporada, mas quando és um dos atacantes mais apetecíveis do Mundo, acabas por atrair esse tipo de coisas".Apesar de assumir que a "Premier League é uma das melhores ligas do mundo", o melhor marcador da Serie A na última temporada, com 26 golos, diz que pretende terminar 2023/24 na melhor forma possível: "Agora estou no Nápoles, assinei um novo contrato. Estou a aproveitar a passagem pela equipa, quero terminar a temporada forte e depois comunicarei a decisão que já tomei".