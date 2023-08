Osimhen levanta dúvida

Victor Osimhen, melhor marcador da Serie A em 2022/23, começou a temporada com um bis ao Frosinone, mas ainda não renovou pelo Nápoles e deixou a dúvida no ar quanto ao seu futuro. “O presidente é que manda. Ainda estamos a negociar e veremos no final da janela de transferências. Por enquanto, sou jogador do Nápoles e vou continuar a dar o coração e a alma pela equipa”, referiu o nigeriano.





O campeão italiano quer prolongar-lhe o contrato e admite pagar-lhe cerca de 15 milhões brutos anuais, o que o tornaria no mais bem pago da Serie A. Ficaria ainda com uma cláusula de rescisão de 150 milhões, no verão de 2024, para clubes não italianos.