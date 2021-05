Presidente do Nápoles anuncia saída de Gattuso depois de falhar acesso à Champions

O presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, oficializou no domingo a saída do treinador Gennaro Gattuso, pouco depois de a equipa napolitana ter terminado a Liga italiana na quinta posição, fora da Liga dos Campeões.

"Querido 'Rino', estou feliz por ter passado quase duas temporadas contigo. Ao agradecer-te o trabalho realizado, desejo-te êxito onde quer que tu vás. Um abraço também à tua mulher e aos teus filhos", escreveu De Laurentiis na sua conta oficial do Twitter.

A mensagem do dirigente napolitano foi publicada menos de uma hora depois de o Nápoles tropeçar na receção ao Verona (1-1), de Miguel Veloso, e perder a sua posição na Liga dos Campeões a favor da Juventus, de Cristiano Ronaldo, que assim foi quarta.

Gattuso ingressou no Nápoles em dezembro de 2019, quando rendeu Carlo Ancelotti. Acabou a sua primera época na sétima posição, tendo este ano finalizado no quinto posto.